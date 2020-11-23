Дистант сводит с ума родителей и педагогов: «Учителя не выдерживают и увольняются»

Дистанционное обучение непросто дается не только школьникам и их родителям, но и преподавателям, которым приходится перестраивать программы под онлайн-формат, а еще – гораздо чаще общаться с матерями и отцами учеников. Педагоги при этом нередко не выдерживают давления и увольняются. Об этом рассказали «Новому Дню» сразу несколько преподавателей из школ Екатеринбурга.

«Сегодня написал заявление об уходе по собственному желанию, теперь ищу другую работу – за последние три недели, пока идет дистанционная работа, я понял, что не хочу больше работать в сфере среднего школьного образования. И дело не в детях, а в их родителях. Только благодаря таким людям никто не хочет идти работать в школу», – рассказал учитель физкультуры Владимир.

По его словам, ученикам дают не только практические задания по его предмету, но и теорию. Владимир привел такой случай. Дети должны были прочитать параграф в учебнике и ответить на вопросы после него, один из учеников не выполнил задание, за что получил двойку. Неудовлетворительной оценкой осталась недовольна мать школьника, которая решила высказать все преподавателю. «Как вы могли поставить по физкультуре двойку ребенку, если нигде в задании не указано, что на вопросы нужно ответить письменно и отправить вам задание! Ребенок ответил на вопросы устно! Это некорректно и непрофессионально с вашей стороны! Вы изначально ввели ребенка в заблуждение! Вы заблокировали возможность исправить выставленную двойку! Я с данным вопросом буду обращаться к администрации школы! Еще по физкультуре нам двойки не хватало», – написала учителю женщина, подписавшаяся «разъяренной матерью».

Учительница, которая также рассказала, что собирается уходить из образования в другую сферу деятельности, описала еще более интересную ситуацию. «Ребенок проспал урок. Оказалось, что его мама разбудить забыла. А плохая учительница не захотела тратить свое время и оставаться на индивидуальное занятие с учеником, чтобы ему объяснить пропущенный им материал. Мать пошла и написала жалобу – даже не директору школы, а сразу в отдел образования», – поделилась собеседница «Нового Дня».

Отметим, носят ли увольнения педагогов во время дистанта массовый характер или же это единичные случаи, неизвестно. В управлении образования Екатеринбурга пояснили агентству, что не ведут подобной статистики.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 23.11.20

«Сейчас она – прямо куколка». «Девочка из шкафа» стала активной и общительной. / Свердловские единороссы намерены сохранить долю списочников в заксо. / Во время рейда по пьяным гаишники задержали наркокурьера. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»