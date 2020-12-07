Свердловских школьников не стали выпускать с дистанта за парты, хотя о такой возможности ранее сообщал вице-губернатор региона Павел Креков. Как сообщили «Новому Дню» в оперативном штабе Свердловской области, учиться дистанционно дети будут как минимум до 12 декабря.

Ранее Креков заявлял, что 4 декабря будет решено, стоит ли выпустить детей в школы на неделю раньше. «Мы оценим ситуацию в четверг, а в пятницу примем решение. У меня есть оптимизм по этому вопросу, но не будем бежать вперед паровоза: ситуация может меняться», – сказал вице-губернатор Свердловской области Павел Креков.

Напомним, ученики 1-5 классов, а также 9 и 11 классов учатся очно, остальные – дистанционно.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 07.12.20

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