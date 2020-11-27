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Пятница, 27 ноября 2020, 14:48 мск

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Официально: Куйвашев продлил дистант в школах до середины декабря

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обновил указ о коронавирусных ограничениях. Дистант для школьников продлевается до 12 декабря. Исключение сделано для младшеклассников, учеников 9-х и 11-х классов – напомним, сегодня днем глава региона сообщал, что разрешит девятиклассникам заниматься в школах.

Отметим, что в указе говорится также о дистанте для дополнительного образования.

Напомним, фактически дети уже месяц сидят дома, в начале ноября были каникулы, а с 9 ноября было объявлено о дистанте. Исключение сделали для учеников младших классов, чуть позже – для одиннадцатиклассников.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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