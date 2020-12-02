В Свердловской области могут отменить дистант для школьников. Решение примут в конце недели

В Свердловской области могут продлить дистанционное обучение для школьников. Сейчас удаленно занимаются ученики 6, 7 и 8 классов. Остальным разрешено сесть за парты. Напомним, сначала дистант был отменен для младшей ступени и 5 классов, затем – для выпускников, сначала для 11, а затем и для 9 классов.

«Мы оценим ситуацию в четверг, а в пятницу примем решение. У меня есть оптимизм по этому вопросу, но не будем бежать вперед паровоза: ситуация может меняться», – сказал вице-губернатор Свердловской области Павел Креков.

Ранее глава региона Евгений Куйвашев продлил дистант для школьников до 12 декабря.



Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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