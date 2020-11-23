«Даже не обсуждается»: в Минпросвещения отвергли возможность отмены ЕГЭ из-за коронавируса

В Министерстве просвещения России не обсуждают отмену Единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

«Отмена ЕГЭ не обсуждается», – приводит слова министра телеграм-канал «Большая перемена РФ».

Глава Минпросвещения также сообщил, что массовых вспышек коронавирусной инфекции в школах нет. Решение о проведении новогодних утренников в школах и детсадах будут принимать региональные власти в зависимости от эпидситуации, добавил Кравцов.

Ранее Рособрнадзор перенес сроки итогового сочинения для 11-х классов, оно пройдет не ранее 5 апреля 2021 года. Изначально итоговое сочинение планировались провести 2 декабря.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 23.11.20

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