В России хотят сократить число экзаменов в 9 классах

Рособрандзор предложил сократить с четырех до трех число предметов, сдаваемых на ОГЭ в 9 классе. Об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев, отметив, что отменять Основной государственный экзамен не планируется.

По его словам, сейчас по этому вопросу идут консультации с Минпросвещения, вопрос рассматривался на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Пока принято консолидированное решение не отменять экзамены в 9 классах, но уменьшить их количество до трех – два обязательных и один по выбору, рассказал Музаев ТАСС.

Ранее Рособрнадзор перенес сроки итогового сочинения для 11-х классов, оно пройдет не ранее 5 апреля 2021 года. Изначально итоговое сочинение планировались провести 2 декабря.

Также сообщалось, что ведомство пока не планируется переносить сроки досрочного периода сдачи ЕГЭ.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 27.11.20

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