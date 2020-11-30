российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 30 ноября 2020, 14:57 мск

Новости Общество

Новости, Кратко, Популярное

В России не будут сокращать число сдаваемых предметов на ЕГЭ

Рособрнадзор не планирует сокращать число сдаваемых предметов в рамках Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, отметив, что такой вопрос не обсуждается.

Представитель пресс-службы подчеркнул, что можно сдавать сколько угодно предметов по выбору, передает ТАСС.

Ранее Рособрандзор предложил сократить с четырех до трех число предметов, сдаваемых на ОГЭ в 9 классе. Как отметил глава ведомства Анзор Музаев, сейчас идут консультации по данному вопросу с Минпросвещения, тема поднималась на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом. При этом отменять экзамены для 9-х классов не планируется, уточнил он.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 30.11.20

В Екатеринбурге повторно организуют вакцинацию от гриппа в торговых центрах. / В Москве от имени рэпера Моргенштерна «заминировали» ресторан. / Агрохолдинги обгонят личные подсобные хозяйства в производстве овощей. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

В России хотят сократить число экзаменов в 9 классах

Метки / ЕГЭ

Власти высказались о возможности дистанционной сдачи ЕГЭ

Рособрнадзор подумает над идеей сохранить ЕГЭ только для поступающих в вузы

«Пороговое значение может быть снижено»: министр просвещения РФ прокомментировал скандал с ЕГЭ по химии

В России потребовали отменить результаты ЕГЭ по химии

Рособрнадзор сообщил о хакерской атаке на сайт с результатами ЕГЭ

В России утвердили расписание ЕГЭ

Названы даты ЕГЭ по всем предметам

Путин озвучил дату начала проведения ЕГЭ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, ЕГЭ,