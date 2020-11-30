В России не будут сокращать число сдаваемых предметов на ЕГЭ

Рособрнадзор не планирует сокращать число сдаваемых предметов в рамках Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, отметив, что такой вопрос не обсуждается.

Представитель пресс-службы подчеркнул, что можно сдавать сколько угодно предметов по выбору, передает ТАСС.

Ранее Рособрандзор предложил сократить с четырех до трех число предметов, сдаваемых на ОГЭ в 9 классе. Как отметил глава ведомства Анзор Музаев, сейчас идут консультации по данному вопросу с Минпросвещения, тема поднималась на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом. При этом отменять экзамены для 9-х классов не планируется, уточнил он.

Москва, Наталья Петрова

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