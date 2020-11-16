Мавзолей Ленина и кремлевский некрополь закрываются из-за пандемии

В Москве закрывают для посетителей Мавзолей Ленина и некрополь у кремлевской стены.

Доступ к этим объектам будет временно закрыт с 17 ноября «в связи со сложной эпидемиологической обстановкой», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Федеральную службу охраны (ФСО) РФ.

Ранее сегодня стало известно, что Большой театр приостановил предпродажу билетов на все спектакли с 16 ноября 2020 года по 15 января. Об этом сообщается на официальном сайтетеатра.

Ранее Минкультуры РФ ограничило максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах Москвы. Отныне максимальная заполняемость должна составлять на уровне 25% от общей вместимости зала.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 16.11.20

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