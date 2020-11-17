В России предложили обязательную проверку проводки в квартирах

В России следует ввести обязательные плановые проверки состояния электропроводки в квартирах. Данную инициативу выдвинула председатель комиссии Общественной палаты по ЖКХ, строительству и дорогам, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. Об этом пишут «Известия».

Предложение поступило главе Минстроя Иреку Файзуллину. По словам Разворотневой, сейчас управляющие компании многоквартирных домов проверяют электропроводку только в подъездах. При этом в квартирах за состояние проводки отвечают сами жильцы, что нередко приводит к пожарам.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 17.11.20

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