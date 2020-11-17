В Москве снова продлили дистант для учеников 6-11 классов

Дистанционное обучение в 6-11 классах в Москве решено продлить еще на две недели – до 6 декабря. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге, назвав дистанционку в школах эффективным средством борьбы с распространением коронавируса.

Как отметил градоначальник, за прошлую неделю коронавирусная инфекция была подтверждена у 41 тыс. москвичей, что в 1,5 раза больше, чем в начале октября. При этом, по его словам, число заболевших школьников 6-11 классов последний месяц находится примерно на одном уровне – 1,5-2,2 тыс. случаев в неделю. Также стабилизировалась и заболеваемость в основной группе риска, среди москвичей старше 65 лет – 5-6 тыс. случаев в неделю.

«Это значит, что дистанционное обучение является эффективным средством профилактики распространения коронавируса. Школьники меньше болеют сами и реже заражают своих пожилых родственников. Поэтому мы приняли решение продлить дистанционное обучение в 6-11 классах еще на две недели – до 6 декабря 2020 года», – сообщил Собянин.

Напомним, что 6-11 классы в столичных школах находятся на дистанционном обучении с середины октября. 5 ноября власти Москвы продили дистант для старшеклассников на две недели – с 9 по 22 ноября.

Москва, Наталья Петрова

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