После огласки СКР отменил тендер на мониторинг критических публикаций о ведомстве и его руководстве

Следственный комитет России отменил тендер на закупку услуг по мониторингу упоминаний о себе и руководстве ведомства в СМИ, социальных сетях и телеграм-каналах. На эти цели планировалось потратить 3,6 млн рублей.

Ранее сообщалось, что СКР объявил конкурс на организацию мониторинга СМИ и блогов в поисках сообщений о работе ведомства и его председателе Александре Бастрыкине.

Согласно условиям тендера, победитель должен был отслеживать упоминания о Следственном комитете, его руководителе и пресс-секретаре Светлане Петренко в более чем 41 тыс. источниках, включая прессу, телевидение, радио, информагентства и интернет. В перечень попали десятки телеграм-каналов, например, «Незыгарь», Mash, MDK, Baza, «112», «Двач», «Лентач», «Беспощадный пиарщик», «Караульный». Также в число обязательных источников вошли блоги оппозиционера Алексея Навального, сотрудников ФБК и других оппозиционных активистов. Помимо этого, под мониторинг попали публикации врача Леонида Рошаля, журналиста Андрея Караулова и депутатов Госдумы Александра Хинштейна и Василия Писарева.

В техзадании указывалось, что в отчете информацию о найденных публикациях нужно давать в сокращенном виде, но критические материалы об СКР и главе ведомства необходимо предоставлять в полном виде, сообщают «Открытые медиа».

После огласки в СМИ Следственный комитет отменил закупку, объяснив, что от нее отказались «в целях оптимизации и сокращения расходов бюджетных средств». Об этом говорится в сообщении в официальном телеграм-канале ведомства.

Москва, Наталья Петрова

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