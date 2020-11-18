«Почему федералы могут работать, а нам нельзя?»: в Улан-Удэ коммерсанты вышли на митинг против локдауна

В Улан-Удэ несколько десятков предпринимателей вышли на протестную акцию против закрытия торговых центров из-за коронавируса. Напомним, 16 ноября в Бурятии был введен двухнедельный локдаун, в рамках которого глава республики Алексей Цыденов запретил работу торговых центров, общепита, кинотеатров, салонов красоты, бань и саун. Продуктовые магазины и точки торговли товарами первой необходимости продолжили работать.

Около 40 коммерсантов сегодня вышли на митинг в центр Улан-Удэ и требуют либо возобновления работы торговых центров, указывая на то, что федеральные торговые сети продолжили работать в крупнейших ТЦ, либо локдауна для всех торговых точек.

«Федеральные сети работают, они забирают у нас покупателей, а мы не можем открыться», – заявила одна из протестующих (здесь и далее цитаты по изданию «Тайга.инфо»), отметив, что предприниматели «потратили деньги, приобрели санитайзеры и все необходимые средства гигиены», а «нам не дают работать». «Наша резолюция – дать нам работать», – подчеркнула она.

По словам другой участницы протеста, коммерсанты «недовольны вопиющей несправедливостью по отношению к местному бизнесу». «В федеральных сетях люди не заражаются что ли?», – отметила она.

Предприниматели пояснили, что не идут против указа главы Бурятии о введении ограничительных мерах в рамках борьбы с ковидом. «Мы согласны: если две недели (локдауна – прим. ред.), то две недели – всем. Мы требуем справедливости по отношению к нам, к жителям Бурятии», – отметила протестующая.

Торговцы заявили, что если их требования не услышат и не разрешат открыться 19 ноября, то они будут ежедневно выходить с одиночными пикетами. Протестующие начали сбор подписей с требованием возобновить их работу. Соответствующие обращения будут направлены в правительство республики, УФАС и Роспотребнадзор.

Улан-Удэ, Наталья Петрова

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