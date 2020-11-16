Регион России ввел полный локдаун из-за распространения коронавируса

Власти Бурятии ограничили работу ресторанов, торговых центров и других общественных заведений. По словам главы региона Алексея Цыденова, в Бурятии до предела нагружены медики, лечащие жителей от коронавируса. Системе здравоохранения нужна передышка.

Ограничения вводятся с 16 ноября по 30 ноября 2020 года включительно. В этот период будет приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания. Заказать еду в Бурятии теперь можно только на вынос, сообщается на сайте правительства региона.

В регионе закрываются торговые центры, развлекательные заведения, игровые зоны, кинотеатры, салоны красоты, бани и сауны, объекты розничной торговли. Исключение составят лишь аптеки, салоны сотовой связи, продуктовые магазины и точки торговли товарами первой необходимости.

Ранее глава Бурятии сообщил, что карантин продлеваться не будет. «Мы не намерены продлевать ограничения более чем на две недели, потому что дальше уже экономические последствия будут тяжелыми. Здесь уже вопрос не только системы здравоохранения», – заявил Цыденов в интервью четырем республиканским телеканалам.

Он отметил, что нагрузка на систему здравоохранения в республике с ростом заболевших увеличилась до предела. «У нас врачи и весь медицинский персонал: фельдшеры, медсестры, медбратья, санитары и санитарки, технический персонал – люди физически на износе. Они работают, сжав зубы, на волевых и на чувстве ответственности, – сказал Цыденов. – Мы понимаем, что если сейчас у нас они перегорят, медицинские работники, их некем будет заменить. Некому будет лечить. Нам нужно не надорвать совсем наших врачей».

В настоящее время в Бурятии почти все лечебные учреждения, за исключением онкологического и туберкулезного диспансера, перепрофилированы под «ковидные» госпитали. Для лечения больных уже задействованы и частные гостиницы, и некоторые социальные учреждения. При этом в работающих круглосуточно тест-лабораториях скопилось более 25 тысяч неисследованных проб.

По данным операштаба по мониторингу ситуации с распространением коронавируса, в Бурятии выявили 14 838 заболевших Covid-19, 12 626 человек вылечились, 273 пациента скончались.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

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