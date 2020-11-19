В России меняется порядок выплаты больничных и пособий матерям

В России введут новый порядок выплаты больничных и пособий по материнству. С 2022 года граждане будут получать деньги напрямую из Фонда социального страхования, а не через работодателя. Об этом сообщил глава правительства РФ Михаил Мишутин на заседании кабмина.

Премьер отметил, что данная система уже работает в некоторых регионах в пилотном режиме и хорошо себя зарекомендовала. «У работодателей меньше бумажной работы, люди быстрее получают положенные им выплаты, территориальные органы фонда проверяют правильность всех начислений», – пояснил Мишустин, чьи слова приводит пресс-служба правительства.

В итоге правительство решило распространить этот механизм на всю страну с 2022 года. По словам главы правительства, пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам будут оформляться автоматически, на основании электронного листка нетрудоспособности. «Никакие заявления писать будет просто не нужно», – заключил он.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 19.11.20

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