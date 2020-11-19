Главный репродуктолог России предложил запретить аборты в больницах. Минздрав против

Главный репродуктолог Минздрава России Олег Аполихин предложил создать абортарии в системе ФСИН и разрешить делать аборты только в этих учреждениях. Министерство здравоохранения эту инициативу поддержать отказалось.

Аполихин озвучил свою идею в интервью радиостанции «Говорит Москва». «Я считаю, что это (аборты – прим. ред.) должно делаться не в медицинских учреждениях, для этого должны быть созданы абортарии в системе ФСИН», – заявил врач. По его словам, в абортариях должны работать абортмахеры, то есть специалисты, которые согласны проводить подобные процедуры по этическим соображениям. «Но это уже не врачи. Это люди с медицинским образованием», – отметил он, подчеркнув, что «многие врачи не хотят этого делать, у них должно быть право выбора».

Медик счел ранее озвученные предложения о выводе аборты в России из системы ОМС недостаточными. Аполохин считает, что процедура должна стать социально негативным явлением: ««Это должно стать немодным, и это становится немодным. Для современного образованного человека вот эта расчлененка не должна стать приемлемой».

Минздрав РФ инициативу Аполихина не поддержал. «Предложения о выводе абортов из системы ОМС и создании специализированных учреждений по проведению процедуры прерывания беременности вне рамок системы здравоохранения не поддерживаются министерством», – цитирует сообщение пресс-службы ведомства «Интерфакс». В министерстве напомнили, что с 2012 года в стране реализуется комплексная программа профилактики абортов – речь идет об оказании психологической помощи женщинам в роддомах, при женских консультациях и центрах психологической помощи беременным. Уже есть ощутимые результаты. Так, за пять лет число абортов снизилось на 41%, или более чем на 182,1 тыс. случаев в год, а за прошлый год – на 11%, или более чем на 29,9 тыс. случаев, отметили в ведомстве.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 19.11.20

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