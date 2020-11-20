Россияне постепенно отказываются от заготовок на зиму

В России с каждым годом сокращается доля граждан, занимающихся заготовками на зиму. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного холдингом «Ромир».

Проведенное в ноябре исследование показало, что заготовленные продукты есть у 31% респондентов. Между тем, девять лет назад зимние запасы были у 50% граждан. В 2015 году этот показатель снизился до 47%, а в 2019 году рухнул до 33%.

Кроме того, по итогам опроса выяснилось, что из 89% россиян, которые имеют дачные участки, заготовками занимаются 88% человек, приводит данные опроса РИА «Новости». Также социологи определили, что из 36% занимающихся сбором грибов и ягод граждан 76% потом делают заготовки.

В исследовании участвовали 1,5 тыс. человек в возрасте от 18 до 60 лет и старше во всех типах городов и в сельской местности во всех федеральных округах.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 20.11.20

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