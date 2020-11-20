Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан скончался от коронавируса

Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в возрасте 73 лет. Об этом сообщают пресс-служба Казанской епархии и телеграм-канал рабочей группы по коронавирусу при главе РПЦ.

«20 ноября 2020 года скоропостижно скончался митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. Архипастыри, клирики и паства Татарстанской митрополии скорбят в связи с безвременной кончиной приснопамятного владыки Феофана», – говорится в сообщении епархии.

Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан (в миру – Иван Ашурков, – прим. ред.) родился 25 мая 1947 года в Курской области. 1 августа 2012 года был возведен в сан митрополита. 30 мая 2014 года его назначили Преосвященным Симбирским и Новоспасским, главой Симбирской митрополии. В июле 2015 года по решению Священного Синода он стал главой Татарстанской митрополии. Награжден церковными и светскими орденами.

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Казань, Наталья Петрова

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