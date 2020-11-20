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Пятница, 20 ноября 2020, 10:23 мск

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Скончался патриарх Сербский Ириней

Фото: официальный сайт Сербской православной церкви

Президент Сербии Александр Вучич в своём официальном аккаунте в «Инстаграме» сообщил о смерти Патриарха Сербского Иринея. «Для меня было честью знать Вас. Такие, как Вы, никогда не уходят», – цитирует его слова «Балканист.ру».

Глава Сербской православной церкви находился в военном госпитале Карабурма в Белграде, куда был госпитализирован в начале ноября после после заражения коронавирусом. Накануне Сербский патриархат сообщил, что состояние здоровья патриарха ухудшилось. В тот же день Вучич навестил предстоятеля СПЦ.

Патриарху Сербскому было 90 лет.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 19.11.20

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Метки / Сербия

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