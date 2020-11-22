Носки и свечи: россияне назвали худшие новогодние подарки

Россияне назвали самые неудачные новогодние подарки. Согласно исследованию онлайн-сервиса SuperJob, мужчинам не нравится получать в подарок носки, свитера и футболки, женщинам – свечи и магниты. При этом подавляющее большинство жителей РФ считают, что хуже всего – не получить никакой подарок.

«Для 8% респондентов самым неудачным новогодним подарком, который им довелось получить, стали предметы одежды. Мужчины сообщают об этом втрое чаще женщин (13% против 4%). Носки, футболки, свитера, домашние халаты – все это лучше купить самому, по своему вкусу и размеру, чем найти под елкой, аргументируют опрошенные», – цитирует результаты исследования РИА «Новости».

Россияне также устали от ежегодных новогодних сувениров: свечей, брелоков, статуэток и магнитов – это худшие новогодние подарки, по мнению 4% россиян (6% женщин и 3% мужчин). 18% респондентов выбрали строку «другое» – среди ответов фигурировали кальян для некурящего, ласты, разводной ключ, шариковая ручка и живая крыса.

В то же время большинство участников опроса заявили, что хуже всего совсем не получить подарок. «24% сообщили, что худший новогодний сюрприз для них – это отсутствие подарка. Свое разочарование опрошенные объясняют тем, что даже взрослые люди в новогодние праздники ждут чуда и знаков внимания», – отмечают социологи.

Более того, 28% россиян признались, что никогда не получали плохих подарков. «Праздничное настроение – это прежде всего душевное тепло и внимание близких, а не содержимое подарочного пакета», – отмечается в исследовании.

Москва, Александра Быстрицкая

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