В режиме экономии: россияне сокращают расходы на новогодние подарки

Россияне потратят на новогодние подарки меньше денег, чем в прошлом году. Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, вынуждает граждан экономить, – в среднем расходы сократятся на 1,7 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса Исследовательского центра SuperJob.

Средняя сумма, которую россияне собираются потратить на новогодние подарки, составляет 11,8 тыс. рублей, тогда как годом ранее они планировали израсходовать 13,5 тыс. рублей. Подарочный бюджет у мужчин выше, чем у женщин, – 13,5 тыс. против 9,8 тыс. рублей. Больше потратить на подарки собирается молодежь до 24 лет – 12,4 тыс. рублей. У респондентов с доходом выше 80 тыс. рублей средний бюджет на подарки составляет 16,4 тыс. рублей.

Больше всего на праздничные сюрпризы готовы потратить москвичи – 16 тыс. рублей. На втором месте – Красноярск с 14,5 тыс. рублей. Третье место разделили Воронеж и Санкт-Петербург с 14 тыс. рублей. Самые маленькие подарочные бюджеты среди городов-миллионников в Волгограде и Уфе – 11300 и 11400 рублей соответственно.

Две трети участников опроса (68%) хотят сделать подарки на Новый Год членам своих семей и родственникам (в 2019 году таких было 74%).

Каждый третий респондент (32%) готовит подарок своему любимому человеку, 17% – друзьям, 6% – коллегам. В прошлом году подарки возлюбленным хотели сделать 38% опрошенных, друзьям – 24%, коллегам – 12%.

15% признались, что не будут дарить подарки на Новый год, тогда как в прошлом году не желали никого радовать сюрпризами 11% опрошенных.

Опрос проводился 17-23 ноября среди 5000 экономически активных респондентов старше 18 лет в 691 населенном пункте во всех федеральных округах РФ.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 28.11.20

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