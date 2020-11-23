Синоптики предупредили об угрозе ледяных дождей в Центральной России

Теплый атлантический циклон, пришедший в европейскую часть России после снегопадов, грозит возникновением ледяных дождей. Об этом сообщает центр «Фобос».

Как отмечают синоптики, в Центральной России зима начнет сдавать позиции. Выпавший снег будет таять, а в ряде регионов может выпасть ледяной дождь.

Под действием циклона на западе и северо-западе страны ожидаются осадки в виде дождя, на востоке Русской равнины – снег. Однако на границе этих зон – в полосе от Карелии до Черноземья – опять могут выпасть ледяные дожди, предупреждают метеорологи.

В Москве за ночь снежный покров вырос до 10 сантиметров, к полудню интенсивность осадков снизится, но в отдельных районах они перейдут в ледяные дожди. Во второй половине сегодняшнего дня, с повышением температуры до +2 градусов, вероятность их формирования снизится.

Ледяные дожди снова ожидаются в четверг, когда температура воздуха от ночных -3 градусов перейдет днем в +2 градуса.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 23.11.20

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