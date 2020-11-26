Собянин продлил ограничения из-за коронавируса до 15 января

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 15 января 2021 года режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. До этой же даты продлевается режим дистанционной работы минимум для 30% сотрудников столичных компаний и предприятий. О подписании соответствующего указа градоначальник сообщил в своем блоге.

Кроме того, согласно указу, до 15 января будут закрыты городские досуговые учреждения для детей.

В то же время промышленные предприятия, бизнес, магазины, сфера обслуживания продолжат работу.

«В этом режиме нам предстоит прожить следующие полтора месяца. И даже Новый год мы, скорее всего, будем встречать как семейный праздник – в малом домашнем кругу», – предупредил градоначальник.

По оценке Собянина, ситуация с распространением коронавируса в Москве «остается напряженной». «За неделю с 16 по 22 ноября 2020 года количество выявленных случаев ковидной пневмонии увеличилось на 2%, число госпитализаций – на 3%», – сообщил градоначальник, подчеркнув, что «в октябре темпы роста госпитализаций и пневмоний были намного выше».

«Сейчас происходит постепенное сглаживание динамики роста. Но говорить о переходе к снижению уровня заболеваемости пока еще рано», – добавил Собянин, отметив, что «система здравоохранения по-прежнему работает с очень большой нагрузкой».

При этом мэр указал, что принятые мэры пока позволяют избегать повторного введения локдауна, однако «отмена действующих мер будет преждевременным и опрометчивым решением». «Поэтому мы приняли решение продлить меры противодействия распространению коронавируса», – объяснил Собянин.

Мэр призвал москвичей оставаться «максимально осторожными и не подвергать ненужному риску свое здоровье». «Тем самым мы вместе приближаем окончание пандемии», – заключил он.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 26.11.20

Киселев, Колесников, Пирожков и другие: «Единая Россия» приписала себе депутатов всех фракций ЕГД. / Лишь четверть россиян имеют финансовую подушку на случай увольнения. / Естественный прирост населения в Югре снизился за год на 22,7%. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»