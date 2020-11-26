Мошенники обманывают россиян с помощью кредитов

Аферисты придумали новый способ обмана россиян. Мошенники представляются сотрудниками бюро кредитных историй и заявляют, что на гражданина пытаются оформить ссуду в банке по подложным документам. В результате жертва сама переводит все деньги преступникам.

«Аферисты звонят, представляясь сотрудниками бюро кредитных историй. Они сообщают абоненту, что получили из крупнейших банков три или пять запросов его кредитной истории. Когда жертва возражает, что не подавала никаких заявок на кредиты, псевдосотрудники бюро наводят ее на мысль, что прямо сейчас на ее имя кто-то пытается получить кредиты», – рассказали РИА «Новости» в Объединенном кредитном бюро.

Затем мошенники узнают, в каких банках собеседник хранит деньги, и якобы предупреждают службу безопасности кредитных организаций. После этого жертве звонит другой человек, который представляется сотрудником банка. Он утверждает, что отменить одобрение кредита возможно, если совершить «зеркальные действия» – подать онлайн-заявку на кредит, сообщить коды из смс и так далее.

«В случае удачного оформления кредита мошенники уговаривают жертву вернуть заемные деньги в банк, совершив перевод на определенный банковский счет. Естественно, счет принадлежит самим мошенникам», – пояснили эксперты.

В настоящее время в России наблюдается очередная волна активности со стороны недобросовестных граждан и организаций. В Национальном бюро кредитных историй подчеркнули, что верить звонящим ни в коем случае не стоит – бюро кредитных историй никогда не звонит гражданам.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 26.11.20

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