Facebook заплатил штраф в 4 млн рублей за нарушение закона о персональных данных

Facebook полностью выплатил наложенный в России штраф в 4 млн рублей за непредставление сведений о переносе баз данных российских пользователей на территорию России, сообщили в Таганском суде Москвы. Штраф на компанию был наложен мировым судом Таганского района Москвы 13 февраля 2020 года за нарушение закона о персональных данных.

Аналогичный штраф за отказ локализовать данные российских пользователей на территории РФ получил Twitter. Компания штраф пока не оплатила.

Как сообщила пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гринчук, Facebook выплатил штраф, «суд получил постановление об окончании исполнительного производства», передает РИА «Новости».

В конце января Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении Twitter и Facebook за отказ выполнить требования по локализации данных российских пользователей, сообщала пресс-служба регулятора. В Роскомнадзоре отмечали, что дело возбуждено в соответствии с ч. 8 ст.13.11. КоАП РФ, подразумевающей штраф от 1 млн до 6 млн рублей.

Закон «О персональных данных» вступил в силу 1 сентября 2015 года. Среди прочего, он обязывает хранить личные данные российских пользователей соцсетей на территории России.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 26.11.20

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