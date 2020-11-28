Штрафы на 1,7 млрд рублей: в России более 1 млн человек наказали за нарушения в пандемию

В России за время пандемии коронавируса к административной ответственности за нарушение режимов повышенной готовности, карантина и самоизоляции были привлечены более 1,1 млн человек. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ. Общая сумма штрафов составила не менее 1,7 млрд рублей.

Большинство граждан (976,9 тыс.) были привлечены к ответственности по ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения), по которой предусмотрен штраф в размере 1 тыс. рублей.

На втором месте по количеству составленных протоколов (109,2 тыс.) оказались нарушители режима повышенной готовности в Москве (ст. 3.18.1 столичного КоАП), приводит данные МВД ТАСС. Минимальный штраф за нарушение этой статьи составляет 15 тыс. рублей.

Кроме того, россиян привлекали к ответственности по ст. 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»). По этой статье составлено лишь 21,5 тыс. протоколов.

Отметим, что регионы РФ самостоятельно принимают решения насчет введения ограничительных мер по Covid-19 и назначения штрафов за их нарушение. Сейчас в основном к ответственности привлекают нарушителей масочно-перчаточного режима.

Москва, Наталья Петрова

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