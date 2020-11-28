Онищенко о всеобщей вакцинации от Covid-19: «Это делать не нужно!»

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что прививать от коронавируса следует только группы риска, что будет достаточно для того, чтобы остановить распространение инфекции. По его словам, он не согласен с тем, что нужно вакцинировать всех подряд.

В группу риска, по мнению парламентария, входят пожилые люди, пациенты с онкологическими, кардиологическими и эндокринологическими заболеваниями, а также учителя и медики.

Если все эти категории привить, это как раз и будет массовая вакцинация, полагает Онищенко. «Ведь одного старшего поколения у нас 20-30 млн человек», – аргументирует специалист (цитата по РИА «Новости»).

Экс-глава Роспотребнадзора также призвал серьезно относиться к прививкам, поскольку это иммунобиологическая операция, а при некоторых болезнях их нельзя делать из-за противопоказаний.

Накануне глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что массовая вакцинация в России от коронавируса стартует в январе-феврале 2021 года. Люди из групп риска смогут привиться уже в декабре, добавил министр.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 28.11.20

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