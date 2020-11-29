Ушел из жизни болевший Covid-19 экс-президент РАН Владимир Фортов

Бывший президент Российской академии наук академик Владимир Фортов скончался на 75-м году жизни. Ученый болел коронавирусной инфекцией, уточнили в пресс-службе РАН.

По словам заместителя президента РАН Владимира Иванова, смерть наступила сегодня рано утром. «Это невосполнимая потеря для России, для российской и мировой науки», – цитирует Иванова РИА «Новости».

Фортов был президентом РАН в 2013-2017 годах, затем возглавил Объединенный институт высоких температур РАН. Ученый является лауреатом государственных премий, полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Выдающийся физик написал более 500 научных работ и 30 монографий.

Научные исследования Владимира Фортова имеют фундаментальное значение для развития импульсной и промышленной энергетики, космической физики, управляемого термоядерного синтеза, ракетной техники и ряда специальных приложений. Им созданы генераторы ударных волн: пневматические и электродинамические ускорители, мощные лазеры, электронные и ионные пучки. В последние годы Фортов уделял большое внимание проблемным вопросам развития энергетики, вопросам воздействия сверхкоротких мощных лазерных импульсов на вещество.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 29.11.20

В Екатеринбурге задержали возможного убийцу жительницы Башкирии. / На Среднем Урале умерли от Covid-19 еще 11 человек. / Пассажирка обвинила водителя «Яндекс.Такси» в нападении. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»