«Теперь либо штраф, либо закрытие»: детский хоспис в Москве обвинили в нарушении порядка оборота наркотиков

В Москве полиция открыла административное дело по статье о нарушении порядка оборота наркотических средств (ст. 6.16 КоАП) в детском хосписе «Дом с маяком». Об этом сообщила директор учреждения Лида Мониава в своем Facebook.

По ее словам, утром 28 ноября в хоспис с проверкой пришли пятеро сотрудников МВД, в ходе которой «целый день пересчитывали все ампулы, таблетки, пластыри, проверяли сейфы, журналы». Правоохранители также провели «перекрестную проверку в учреждении, где хоспис закупает препараты», добавила Мониава.

«С лекарствами по итогам проверки все в порядке. Но есть недочеты в ведении журналов», – сообщила директора хосписа. Она отметила, что «все препараты сошлись, а несколько записей в журналах отсутствовали», а «это по законам РФ считается нарушением оборота наркотических средств».

По итогам проверка на хоспис было заведено дело по статье 6.16 КоАП и нарушении порядка оборота наркотических средств. «Мера пресечения по этой статье – штраф от 200 до 400 тысяч рублей, либо приостановление деятельности», – сообщила Мониава, добавив, что суд состоится на следующей неделе.

По ее информации, правоохранители провели проверку после поступления жалобы в Госнаркоконтроль. «Это уже вторая жалоба на нас с Колей (Мониава является его опекуном – прим. ред.) и вторая проверка», – пишет директор хосписа. Ранее к ней домой приходили представители органов опеки, но тогда нарушений не выявили.

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев пообещал взять дело «Дома с маяком» на контроль. «Я буду разбираться. Тема хосписов в нашей повестке. Мы в меру сил помогаем в развитии этого дела. Завтра же начну. Штраф – это еще не так страшно. Если это оборот наркотических средств, могут и посадить. Будем разбираться», – сказал Фадеев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Москва, Наталья Петрова

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