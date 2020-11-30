Аномальные холода охватят часть России

Аномальные холода ожидаются в ряде регионов России. Морозы придут в Астраханскую, Волгоградскую, Саратовскую, Самарскую области, Башкортостан, Татарстан и еще в некоторые субъекты. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, холодная погода установится на этой неделе на юго-востоке европейской части России. Столбики термометров опустятся до минус 20-25 градусов, что ниже нормы на 5-10 градусов, уточнил метеоролог в комментарии ТАСС.

Морозная погода с аналогичными температурными показателями придет в Екатеринбург, Оренбург, Курган, Новосибирск, Омск и Томск, добавил Вильфанд.

При этом синоптик отметил, что в ряде других регионах наступившая неделя будет аномально теплой. Так, в Санкт-Петербурге, Новгороде, Пскове, Карелии, а также в Мурманской и Архангельской областях температура будет выше нормы на 4-6 градусов. Однако в некоторых регионах за Уральским хребтом из-за атлантических воздушных масс погодная аномалия достигнет 25 градусов – значительно теплее нормы будет в центре Красноярского края, на Таймыре, в Якутии и на Ямале.

Ранее сообщалось, что похолодание в Центральную Россию придет в середине этой недели. Из-за восточного циклона температура воздуха днем и ночью будет ниже нуля. В столичном регионе похолодает на 5-6 градусов.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 30.11.20

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