Органы опеки больше не будут обеспечивать сирот жильем

С органов опеки снимут обязанность обеспечивать жильем детей-сирот. Теперь эту функцию будут исполнять органы, которые занимаются строительством. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета при президенте по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.

«Полномочия по обеспечению жильем детей-сирот передают в Минстрой. Наконец! Решение о передаче полномочий по обеспечению жильем детей-сирот из органов опеки и попечительства в профильное строительное ведомство – принято», – написала в Instagram уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

Ранее органы опеки и попечительства включали сирот в очередь на предоставление жилья. Этот вопрос отдан на усмотрение региональных властей. При этом в некоторых субъектах полномочия по формированию и ведению списка возложены на органы опеки, а по обеспечению жилыми помещениями – на органы исполнительной власти в сфере строительства.

Голикова также сообщила о нехватке сотрудников в органах опеки. По ее словам, в этой сфере заняты около 12 тысяч человек. Для полноценной работы системы ей не хватает шести тысяч работников.

За последние 15 лет число детей-сирот в России сократилось более чем в четыре раза. «По оперативным данным, в регионах за 9 месяцев 2020 года выявлено 30 600 таких детей. Это, конечно меньше на 13%, чем за аналогичный период 2019 года, но, тем не менее, мы не должны на этом успокаиваться», – подчеркнула вице-премьер.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 30.11.20

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