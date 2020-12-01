Россиян с 1 декабря начнут уведомлять о полагающихся им льготах

С 1 декабря текущего года россияне смогут получить информацию о полагающихся им мерах соцзащиты и льготах на портале госуслуг. Эта информация будет размещена в личном кабинете.

Персональное информирование запускается на базе Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО), в которой будет формироваться персонифицированная информация о гарантированных мерах соцподдержки, сообщили в Минтруде РФ.

Так, к примеру, родителям, зарегистрированным на портале госуслуг, с их согласия будут приходить уведомления о положенных мерах поддержки на детей, в том числе о единовременном пособии при рождении ребенка, по уходу за ребенком до 1,5 лет, ежемесячных выплатах до 3 лет, пишет «Российская газета».

Кроме того, уведомления о мерах социальной поддержки, которые предоставляются Минтруда, ПФР, Фондом социального страхования и подведомственными им учреждениями, смогут получать пенсионеры, безработные, а также другие категории граждан.

Добавим, что с 1 июля 2021 года граждане смогут узнать о положенных льготах через единый call-центр, а с 1 января 2022 года – путем личного посещения учреждений органов государственной и муниципальной власти и МФЦ.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 01.12.20

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