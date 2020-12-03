Роскачество не обнаружило трески в консервах из печени трески

Специалисты Роскачества проверили 20 торговых марок консервированной печени трески. В один из образцов производитель сознательно положил печень других видов рыб. Многие консервы оказались недосоленными. При этом все исследованные продукты безопасны для употребления.

Из 20 торговых марок 17 были отечественного производства, закупочная стоимость составила от 73,78 до 181,73 рубля за 100 граммов, говорится в результатах исследования. «По результатам опроса потребителей, проведенного Департаментом аналитики Роскачества, печень трески среди рыбных консервов находится на втором по популярности месте после сайры», – сообщается на сайте Роскачества.

В продукции одного производителя эксперты выявили видовую подмену: в консервах не обнаружена ДНК рыб рода атлантической или тихоокеанской трески. «Данный факт является нарушением, так как производитель размещает в маркировке недостоверную информацию и тем самым вводит в заблуждение потребителя. Рейтинг товара обнулен за фальсификацию», – отметили эксперты.

В двух образцах доля соли не соответствует ГОСТу. Согласно стандарту массовая доля поваренной соли должна достигать 1,2-2,5%. Это может сказаться на безопасности продукции, так как соль – естественный консервант. При этом печень еще пяти торговых марок, которые произведены по собственным техусловиям, также содержала недостаточно соли.

Несоответствие нормативам по органолептическим показателям выявлены в консервах четырех производителей – нехарактерный цвет имели как печень, так и выделившийся жир. Впрочем, формально это нельзя считать нарушением, так продукция выпускается по собственным нормативным документам, пояснили в Роскачестве.

В целом вся продукция признана экспертами безопасной, поскольку в ней не выявили превышения токсичных элементов, а также нарушений требований техрегламента по микробиологическим показателям. Кроме того, специалисты не нашли в печени трески паразитов и антибиотиков.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 03.12.20

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