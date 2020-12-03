В России хотят вынести тюрьмы и колонии за пределы городов

Учреждения Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) – тюрьмы, колонии и СИЗО – могут вынести за пределы городов. Об этом заявил министр юстиции России Константин Чуйченко.

«Учреждения ФСИН должны получить определенное преображение. У нас сейчас готовятся изменения в концепцию развития ФСИН, и суть этих изменений состоит в том, что нужно выносить из городов и населенных пунктов эти учреждения»,– сказал Чуйченко в эфире телеканала «Россия 24».

Министр добавил, что это планируется сделать в рамках пилотного проекта оптимизации. Цель проекта – убрать действительность, связанную с лишением свободы, от людей и сформировать отдельные площадки.

Кроме того, глава Минюста отметил, что ФСИН должна стать более гуманной. При этом, по мнению Чуйченко, необходимо уделять больше внимания профилактике преступлений и недопущению рецидивов среди отбывших наказание граждан.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 03.12.20

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