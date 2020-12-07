Гидрометцентр предупредил жителей Европейской России о затяжном похолодании

В центре и на юге европейской части России сегодня, 7 декабря, установится мощный блокирующий антициклон, который принесет солнечную и морозную погоду. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в центре Европейской России средняя температура воздуха будет ниже нормы на два градуса, а на юге – на 5-7 градусов. Кроме того, до конца недели жителям этих регионов не стоит ожидать осадков.

«Следующая неделя будет на удивление в центре Европейской России и на юге Европейской России однообразна. В том смысле, что от дня ко дню не будет никакой динамики. Та погода, которая прогнозируется на понедельник, та же погода прогнозируется на вторник, среду, четверг и пятницу, до выходных», – приводит его слова РИА «Новости».

Научный руководитель обратил внимание на то, что антициклон не распространяет свое действие на север европейской части России. В связи с этим в этих регионах наблюдаются «положительные аномалии»: температуры на 3-5 градусов выше нормы.

Москва, Иван Гридин

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