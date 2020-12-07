В ВШЭ заявили о росте глубинной гражданской активности россиян

На фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа и других глобальных проблем, которые повышают неопределенность жизни, россияне проявляют рост гражданской активности и веры в себя. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование социологов Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).

По их данным, 30% участников исследования верят, что смогут изменить свою жизнь к лучшему. В 2016 году такого мнения придерживались лишь 22% респондентов. В ВШЭ отметили, что этот показатель вырос, несмотря на сокращение доли среднего класса, которая зачастую проявляет уверенность в собственных силах.

Кроме того, выросло и число тех, кто считает, что способен оказать влияние на происходящее в доме или во дворе, на работе, в своем населенном пункте. Эксперты полагают, что это указывает на развитие «глубинного» гражданского общества.

Вместе с тем россияне становятся более требовательны к государству. Так, 40% участников опроса считают, что государство должно обеспечивать нормальный уровень жизни тем, кто попал в сложную ситуацию, например, потерял работу. В 2018 году это мнение разделяли 27%. В то же время помощи от государства для тех, кто не может сам позаботиться о себе, ожидают 24% – на 3% больше, чем в 2018 году.

Стоит отметить, что снизилась и доля тех, кто считает, что «государство дает так мало, что мы ему ничем не обязаны». В 2016 году такой позиции придерживались 31% участников опроса, в 2020 году – 24% респондентов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.12.20

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