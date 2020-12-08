МВД потребует от автошкол передавать данные о курсантах в пятидневный срок

Автошколам отведут 5 дней с начала обучения курсантов передавать в полицию данные о них. Соответствующий проект приказа подготовило МВД, сообщает ТАСС. Предполагается, что информацию автошколы будут высылать по группам. Список курсантов, который будет сформирован с помощью портала госуслуг в экзаменационное подразделение, автошколы смогут отправить двумя способами: уполномоченному должностному лицу экзаменационного подразделения под расписку или через свой личный кабинет.

Предполагается, что сведения об учениках будут передавать с соблюдением требований о персональных данных. Данные о группах и учениках попадут в информационную систему, «предназначенную для обеспечения деятельности подразделений Госавтоинспекции».

Ранее МВД прописало в проекте нового административного регламента по проведению экзаменов на получение водительского удостоверения возможность допуска к его сдаче с 16 лет. Сейчас экзамен можно сдать в 17 лет, однако до управления автомобилем допускают только с 18 лет.

Как писал «Новый День», в середине ноября МВД объявило, что подготовило поправки в закон «О безопасности дорожного движения», предусматривающие масштабные изменения в области подготовки автомобилистов. Авторы документа предложили разрешить россиянам управлять автомобилем с 17 лет, но до совершеннолетия садиться за руль только в сопровождении водителя-наставника. Сопровождающий поможет новичку закрепить «устойчивые навыки безопасного вождения» и проконтролирует соблюдение правил дорожного движения, говорится в поправках.

МВД также предлагает допускать за руль грузовых машин лишь граждан, имеющих опыт вождения не менее года. Иностранцам для замены национальных прав категории С или D на российское удостоверение достаточно будет самостоятельно изучить ПДД, не посещая автошколу, и сдать внутренний экзамен в автошколе.

Кроме того, ужесточаются санкции в отношении водителей, которые ехали без прав, или срок действий прав завершился, или они попались на пьяном вождении. Сегодня таким водителям грозит штраф или административный арест. При этом они могут пойти в ГИБДД и получить новые права, сдав экзамен. МВД же предлагает не выдавать водительские удостоверения в течение года после исполнения наказания – уплаты штрафа либо отбытия ареста.

https://newdaynews.ru/automobile/710164.html

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.12.20

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