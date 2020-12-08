Жители России стали предпочитать живым елкам искусственные

В России за последние три года на 30% сократились объемы заготовки новогодних елей. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ «Рослесинфорг», отметив, что и в этом году наблюдается данная тенденция.

Этот тренд в ведомстве связали, в том числе, с ростом экологической грамотности у граждан, а также с желанием сократить новогодние затраты.

Кроме того, россияне отказываются от живых елок из-за нежелания тратить время на ежегодную покупку и утилизацию. Кроме того, у многих граждан натуральные деревья вызывают аллергию.

По оценке Рослесинфорга, запасы ели в РФ составляют 9,9 млрд кубометров, передает ТАСС. Новогодние деревья растут на площади 76,6 млн га, что сравнимо с территорией всей Турции и вдвое больше площади Японии.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 08.12.20

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