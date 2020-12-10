В Ливии освободили двух похищенных граждан России

В Ливии сегодня освобождены граждане России социолог Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан, похищенные в этой североафриканской стране в мае прошлого года. Об этом сообщил «Фонда защиты национальных ценностей» Александр Малькевич, чьими сотрудниками они являются.

По его словам, россияне были отпущены на свободу благодаря «сложнейшей практически спецоперации», проведенной российскими Минбороны и МИД, а также «благодаря усилиям других организаций, которые будут названы отдельно», сообщает «Интерфакс».

На Смоленской площади подтвердили освобождение Шугалея и Суэйфана, отметив, что россияне уже направляются в Россию, информирует РИА «Новости».

Напомним, россиян, проводящих социологические исследования в Ливии, похитили боевики Правительства национального согласия (ПНС). Их удерживали в тюрьме «Митига» на территории одноименного аэродрома в Триполи. За полтора года нашим согражданам так и не предъявили никаких обвинений.

В конце октября этого года агентство Bloomberg сообщило о решении ПНС Ливии вернуть похищенных россиян на родину в ближайшее время.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 10.12.20

В Академическом появилась улица имени уральского лингвиста Александра Матвеева. / Президент ГК «КОРТРОС» анонсировал строительство еще одного Академического в Екатеринбурге. / «Выстрел себе в ногу»: Путин высказался о блокировке популярных Интернет-ресурсов. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»