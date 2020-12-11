В России растет число граждан, готовых переехать в крупные города

В России резко выросло число граждан, которые готовы уехать из своего населенного пункта в город покрупнее. Среди причин переезда россияне называют невозможность получить качественное образование и найти достойную работу. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Высшей школой экономики (ВШЭ).

В исследовании приняли участие 6 тысяч респондентов в возрасте от 15 до 72 лет, проживающие в 59 регионах страны, передает РБК. Социологи сравнили результаты с опросом, проведенным в 2016 году.

Четыре года назад 28% опрошенных жителей России задумывались над переездом в другие регионы, сейчас их доля выросла до 42%. Найти новую работу в другом субъекте намерены 28% против 18% респондентов в 2016 году.

Жители малых городов уверены, что у них нет шанса качественно обучиться выбранной профессии. 87% считают, что получить хорошее образование там, где они сейчас живут, невозможно.

Вторая причина, которая подталкивает россиян к переезду, – трудоустройство. Только 39% жителей крупных (не столичных) городов уверены, что смогут найти достойную работу. В маленьких населенных пунктах так думают меньше четверти граждан.

За последнее время также резко сократилось число россиян, которые довольны тем местом, где сейчас живут, и не хотели бы его менять. Если в 2016 году таких было 43%, то в 2020-м стало 21%. Наиболее привлекательной для своих жителей выглядит Москва. Большинство жителей столицы уверены, что в их городе проще найти хорошую работу, получить качественное образование и разнообразно провести свободное время.

В исследовании также отмечается, что в ходе опроса впервые россияне в числе важных факторов упомянули условие безопасности. Для регионов этот показатель увеличился с 4% в 2016 до 8% в 2020 году. Для москвичей (22%) он стал одной из главных мотиваций в уходящем году, чтобы уехать.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 11.12.20

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