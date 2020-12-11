На Россию идут ледяные дожди

Теплый атлантический циклон принесет в пятницу ледяные дожди в западные и северо-западные регионы России, сообщает центр погоды «Фобос». На дорогах образуется корка льда до 2 мм, предупреждают синоптики.

Ледяные дожди сформируются из-за столкновения причерноморского тепла и холода, царящего в зоне влияния антициклона, захватившего Центральную Россию. Замерзающие осадки будут идти в Брянской, Смоленской, Тверской, Псковской, Новгородской областях, а также на юге и востоке Ленинградской области и на западе Вологодской области.

Ледяная корка может сковать и Петербург. Условия для выпадения ледяных дождей на берегах Невы сложатся во второй половине пятницы, 11 декабря, и будут сохраняться вплоть до субботы, говорится в сообщении метеорологов.

В Москве гололедные явления не ожидаются, однако в столице уже в воскресенье пойдет снег.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 11.12.20

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