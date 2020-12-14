В России продлят скидку на оплату пошлин через портал «Госуслуги» – Путин одобрил

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение о продлении действия 30-процентной скидки на оплату пошлин через портал «Госуслуги». Данная льгота действует до 2021 года.

Как отметил глава государства, 30% – «это немало», напомнив, что в госуслугах с этой скидкой можно оплатить пошлину на водительское удостоверение, получение и продление паспорта, а также получение загранпаспорта и многие другие документы.

«Все это дешевле, потому что технологически это дешевле делается. И в современных условиях надо продлить и саму льготу, и срок реализации этих возможностей», – сказал Путин в ходе социального онлайн-форума партии «Единая Россия».

Ранее комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправку о продлении срока действия скидки до 1 января 2023 года.

Также глава государства поддержал продление беззаявительного порядка предоставления субсидий на оплату ЖКУ. «То же самое касается и ЖКХ отрасли. Я это поддерживаю, считаю, что это правильно», – сказал Путин.

Москва, Наталья Петрова

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