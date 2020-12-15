В сети активизировались мошенники. Две топовые схемы «развода» и способы защиты

В период предновогодних праздников активизируются мошенники. Как распознать телефонного афериста, «Новый День» рассказывал ранее, однако лишиться денег можно и в сети – преступники ищут доверчивых жертв в соцстеях. О двух самых распространенных схемах обмана рассказали в пресс-службе «Одноклассников». Там отметили, что сценарии обмана постоянно обновляются, но есть две широко распространенные схемы.

1. Аферисты могут узнавать пароли через ссылки на специальные сайты. Они «угоняют» профиль и делают рассылку по друзьям и родственникам человека. Так как от близкого никто не ждет обмана, люди доверяют и переводят деньги, сообщают номер банковской карты и дают мошенникам номера ПИН-кодов или коды подтверждения операций из СМС. Типичное сообщение от мошенников выглядит примерно так: «У меня неприятности, очень нужны деньги. Вот номер карты … Мою заблокировали. Выручишь?».

«При определенных условиях специалисты ОК могут автоматически определять, когда профиль пользователя взломан. Если алгоритм замечает нехарактерную активность в каком-то аккаунте, мы временно ограничиваем доступ к странице до тех пор, пока настоящий владелец аккаунта не подтвердит свое владение им и не сменит пароль. Таким образом социальная сеть спасает аккаунт от взломщиков», – отметили в «Одноклассниках».

2. Еще одна популярная схема – различные конкурсы и розыгрыши с простым действием. Злоумышленники и обещают большую скидку или денежные призы. Чтобы забрать подарок или получить скидку, нужно установить приложение, затем указать данные банковской карты или оплатить доставку за символическую сумму. При установке приложения на устройство попадет вирус, который крадет персональные данные, банковские реквизиты и списывает с карты деньги. Если пользователь оплатил доставку, то «организаторы» заберут его деньги, ничего не прислав взамен.

Несмотря на то, что соцсети могут обнаруживать подозрительную активность, пользователям надо не забывать о мерах предосторожности. Не стоит использовать одинаковые пароли для входа на все ресурсы. Для каждого сайта пароль должен быть уникальным, сложным, содержать буквы и цифры. К странице в социальной сети лучше всего привязать актуальный номер телефона и адрес электронной почты. Если страницу все-таки взломают, это поможет оперативно вернуть к ней доступ. Еще один способ защиты – двухфакторная аутентификация. Даже если злоумышленники подберут пароль и адрес электронный почты с помощью специальных хакерских программ, они не смогут зайти в профиль без кода подтверждения, который приходит на привязанный телефонный номер. Ну и конечно, не стоит никому сообщать свой логин и пароль. Что касается конкурсов, то если вы в них участвуете, то читайте сразу все условия, в том числе касающиеся правил доставки приза до получателя. Все конкурсы, в которых вы внезапно выиграли, хотя даже не участвовали в них, – обман и мошенничество. Верить в такие письма и сообщения нельзя.

Мошенники могут с помощью баннеров уводить пользователей на сторонние ресурсы, пообещав рассказать какую-то сенсацию. Пользователь, купившись на заголовок в стиле «Женщина похудела на 40 кг за две недели. Надо просто пить это простое...», может попасть на платный ресурс или случайно оформить подписку. Правила поведения в такой ситуации следующие: не переходить по ссылкам с явными призывом и невероятными обещаниями – скорее всего, это страницы мошенников. Ну и, конечно, прежде чем переводить другу, который «попал в ДТП и срочно нужно 20 тысяч», свяжитесь с ним альтернативным способом и уточните, нужна ли помощь.

Москва, Людмила Прокофьева

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