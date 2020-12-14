ЦБ рассказал, как распознать звонок от мошенников

В Банке России напомнили, что в период новогодних праздников активизируются мошенники, и сообщили о признаках телефонных звонков от аферистов.

«Сто, тысячу раз напоминать – никогда не лишнее, лишь бы люди осознали, что это может случиться с каждым, и смогли правильно поступить в случае такого звонка. Регулятор и банки должны делать сейчас все возможное, чтобы защитить сбережения людей, которые им часто давались совсем не легко», – говорит заместитель председателя ЦБ РФ Дмитрий Скобелкин.

По его словам, в первую очередь стоит насторожиться, если звонок неожиданный и поступает от незнакомца. Мошенники могут представиться не только сотрудниками банка, но и даже полицейскими.

Второй признак: собеседник настаивает на переводе денег, под любым предлогом просит совершить транзакцию на какой-то безопасный счет, оплатить некий налог, бронь, штраф, заплатить залог, аванс и так далее.

Кроме того, мошенники могут озвучивать очень заманчивые предложения – предлагать призы, уникальные условия по кредитам и депозитам, инвестиционные продукты, обещающие огромную доходность. Также аферисты часто запугивают жертву потерей денег.

Помимо этого, злоумышленники пытаются узнать данные банковской карты – ее номер, трехзначный код на обратной стороне, ПИН-код, а также просят назвать код из СМС.

Зачастую мошенники оказывают моральное давление, требуют в кратчайшие сроки принять решение о переводе денег или сообщить данные карты.

В ЦБ напомнили, что сотрудник банка или любой другой организации никогда не запрашивает у человека какую-либо информацию о карте. Если есть малейшие подозрения о том, что звонок поступил от мошенника, нужно перезвонить в банк по номеру телефона, указанному на его сайте или банковской карте.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 14.12.20

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