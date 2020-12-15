России предрекли сокращение населения до 125 млн за 30 лет

Численность населения РФ снизится до 125 млн человек к 2050 году, прогнозируют эксперты федерального проекта «Трезвая Россия» в докладе о демографической ситуации. По их мнению, на негативную динамику окажут влияние алкоголь, табак и наркотики.

Отмечается, что статистику усугубит и пандемия коронавирусной инфекции нового типа, передает РИА «Новости». В организации считают, что экономические потери от последствий, связанных с алкоголизмом, наркоманией и табакокурением, за 1 год составляют до 12 % от ВВП России, что превышает 13 трлн рублей в год.

По словам главы «Трезвой России» Султана Хамзаева, наркотики, алкоголь и табак негативным образом сказываются на репродуктивных установках населения.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.12.20

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