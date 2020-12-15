Четверть россиян никогда не используют нецензурную брань

Специалисты Фонда «Общественное мнение» провели исследование и выяснили отношение жителей России к нецензурной брани. Оказалось, что четверть россиян никогда не ругаются матом, а каждый десятый использует крепкие выражения очень часто.

В опросе, проведенном 6-8 ноября 2020 года, приняли участие 1000 совершеннолетних граждан России. Большинство (61%) заявили, что редко матерятся. Больше всего противников нецензурных выражений оказалось в возрастной категории старше 60 лет – 46%. В группе от 31 до 45 лет наиболее часто встречаются матершинники: среди мужчин их 15%, среди женщин – 7%.

Больше половины (56%) россиян, использующих мат в речи, делают это при сильных эмоциях. 12% могут материться и в спокойном состоянии.

60% не допускают использование нецензурной лексики в художественных произведениях, обратного мнения придерживаются 37% опрошенных.

На улицах, в транспорте и общественных местах мат часто слышат 43% граждан. 51% респондентов сказали, что слышат нецензурщину редко, 3% – никогда.

При этом 85% жителей России не считают поводом для гордости то, что русский язык известен в мире своими нецензурными выражениями.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 15.12.20

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