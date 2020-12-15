Будут сажать на 10 лет: Госдума одобрила уголовное наказание за пропаганду наркотиков в Сети

Госдума приняла в первом чтении законопроект об уголовном наказании за пропаганду наркотиков в интернете.
Документ был внесен на рассмотрение парламентариев в июле текущего года группой депутатов из ЕР, КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР – членов думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.
Авторы законопроекта инициировали введение уголовной ответственности за склонение к потреблению наркотиков через интернет, а также ужесточить наказание за такое преступление вплоть до 15 лет лишения свободы.
В частности, часть вторую статьи 230 Уголовного кодекса РФ предлагается дополнить новым квалифицирующим признаком – использование при совершении преступления информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет.
За пропаганду наркотиков в Сети депутаты хотят сажать на срок от 5 до 10 лет. От 12 до 15 лет лишения свободы будет грозить в случае, если склонение к потреблению запрещенных веществ повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц.
Москва, Наталья Петрова
Москва. Другие новости 15.12.20
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