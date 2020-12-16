Гидрометцентр озвучил прогноз на январь

По оценкам синоптиков январь на всей европейской территории России, на севере Западной Сибири, на Таймыре, а также на Урале будет не очень суровым по температурным показателям.

Согласно прогнозам, температура воздуха в этих регионах ожидается выше климатической нормы на один градус. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра России Людмилу Паршину.

По ее словам, на востоке Якутии, в Магаданской области, на Чукотке, на большей части Камчатки, на Сахалине и Курилах и на крайнем юге Красноярского края и в Тыве, а также на крайнем юге Иркутской области температура будет также выше климатической нормы.

Не очень повезло жителям юга Западной Сибири, большей части Красноярского края, Иркутской, Амурской областей, Забайкалья, Хабаровского и Приморского краев, а также Якутии. Здесь ожидаются сильные морозы. В центре антициклона окажется восток Эвенкии и восток Якутии. По ночам температуры там будут опускаться до минус 37-40 градусов. Днем – до минус 35 градусов. В случае большего похолодания, не исключено, что столбики термометров опустятся до отметки минус 50.

В средней полосе России по ночам температура будет опускаться до минус 6-13 градусов, днем воздух будет прогреваться до минус 1-8 градусов. Однако, в случае похолодания ночные морозы могут достигнуть 25 градусов, а днем – 20 градусов. Сильные морозы – до минус 33 градусов – возможны на востоке Северо-Западного округа – в Коми и на востоке Архангельской области.

На юге европейской части страны в январе по ночам также могут быть морозы – до минус 9 градусов. Днем от минус 4 до плюс 1 градуса. Сочи окажется самым теплым городом. Ожидается, что днем там будет до плюс 11 градусов. Впрочем, в южных регионах при похолодании возможны морозы до минус 18 градусов.

На севере Западной Сибири преобладающая температура по ночам минус 25-30 и 20-25 градусов мороза днем. На среднем и южном Урале тоже в январе довольно холодно – ночью минус 20, днем минус 10-15 градусов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 16.12.20

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