«Сейчас тяжело, но 20 лет было еще тяжелее»: Путин ответил на вопрос о нелегкой жизни в регионах и росте цен

Президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос о сложной экономической ситуации в регионах и росте цен на продукты, попытался успокоить народ и заверил, что власти будут и дальше следить за ситуацией с ценами на продовольствие в стране. Глава государства отметил, что сейчас, конечно, тяжело, но 20 лет было еще тяжелее.

«Ситуация сложная. Закрытие производств, рост безработицы, снижение реальных доходов… Мы это видим, понимаем. Но в 2000 году за чертой бедности 29% жили за чертой бедности, в к 2017 году вышли на цифру 12,3%. Сейчас из-за пандемии эта планка поднялась до 13,5% – это много, – отметил Путин.

«План такой – уйти к 2030 году на уровень 6%», – добавил президент.

Что касается роста цен на продукты, Путин констатировал, что где-то цены растут объективно, например, из-за роста цены комплектующих, потому что рубль просел, но где-то это не связано с объективными обстоятельствами. «131 млн тонн урожай зерна, крупнейший за 6 лет, а хлеб и макароны растут в цене. С какой стати?», – возмутился он. «Это должно вызывать реакцию», – продолжил он. «Но главное, чтобы правительство административными мерами не злоупотребляли, палку не перегибали», – подчеркнул он.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 17.12.20

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