Роскомнадзор назвал источник фейковых новостей в рунете

Главным распространителем фейковых новостей в российском сегменте интернета стал видеохостинг YouTube. Об этом сообщили в Роскомнадзоре.

Основная часть недостоверной информации транслировалась именно через этот сервис. При этом 60% fake news в 2020 году были связаны с темой коронавируса, передает РИА «Новости».

В Роскомнадзоре указали, что иностранные порталы менее оперативно реагируют на требования об удалении фейковых новостей. Зачастую ложная информация остается долгое время доступной пользователям. В свою очередь российские сервисы выполняют требования Роскомнадзора за несколько минут, максимум – несколько часов.

С начала 2020 года в России заблокировали более 1 тысячи недостоверных материалов по коронавирусу. Чаще всего фейки о коронавирусе касались ложной статистики о заболевших и умерших от Covid-19, а также об умышленном распространением вируса через тестирование и вакцинацию.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 22.12.20

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