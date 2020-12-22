Роструд рассказал о порядке признания 31 декабря выходным днем

Работодатели имеют право объявить 31 декабря выходным днем, несмотря на то что официально этот день рабочий, напоминает Роструд. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Если такая инициатива исходит от работодателя, то он должен решить вопрос об оплате этого выходного дня», – указано в сообщении.

Для этого работодателю следует издать локальный нормативный акт и предусмотреть в нем оплату объявленного выходным дня. Также возможен вариант, если работник получит дополнительный день отдыха в счет отпуска. Кроме того, 31 декабря может считаться выходным в качестве отгула.

Последний день 2020 года выпадает на четверг, и она, как предпраздничный должен быть на час короче. По случаю Нового года и Рождества россияне будут отдыхать с 1 по 10 января, 11 января станет первым рабочим днем в 2021 году.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 22.12.20

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